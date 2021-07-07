Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen

ATVStaffel 2Folge 4vom 07.07.2021
Folge 4: Episode 4

48 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12

Lydia besucht ihre Flamme Markel auf Jamaika und lernt sein hauseigenes Musikstudio kennen. Sie hat sich vorgenommen, ihn nach der Zahl seiner Kinder zu fragen. Harry und Anna schwelgen unterdessen im Verliebtsein - doch es gibt erste Differenzen. In Tunesien hat Andrea für ihren Ayman und Zied, den Partner Patricias, eine Sprachlehrerin beauftragt, um beide einen Deutschtest absolvieren zu lassen.

