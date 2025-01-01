Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 6

ATVStaffel 3Folge 6
49 Min.Ab 12

Das Liebesglück zwischen Harry und Loise steht unter keinem guten Stern: Besonders in finanziellen Dingen stoßen die beiden immer wieder aneinander. Die Wienerin Uschi möchte ihren Oumar im Senegal mit Kochkünsten aus ihrer Heimat verwöhnen. Doch der Einkauf dafür gestaltet sich schwierig. Auf Sansibar hat Omar nun um Andreas Hand angehalten. Die Hochzeit soll bereits in zwei Tagen stattfinden. Doch die Braut in spe hat noch nicht einmal ein passendes Kleid ...

ATV
