Angels of Death
Folge 1: Töte mich... bitte.
23 Min.Ab 16
Rachel hat bereits mit 13 Jahren viel durchgemacht. Nachdem sie einen Mord beobachtet hat, besucht sie eine Therapie. Doch der Ort, an dem sie eines Tages aufwacht, ist keine Klinik, sondern ein Haus des Todes. Ohne zu wissen, wie sie dort gelandet ist, sucht sie einen Ausgang - trifft aber nur auf den blutrünstigen Zack, der sie sofort jagt. Anfangs flieht Rachel vor ihm, doch dann stellt sie sich dem Jungen und bittet ihn, sie zu töten.
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
