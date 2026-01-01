Angels of Death
1 StaffelAb 16
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Angels of Death
Rachel hat bereits mit 13 Jahren viel durchgemacht. Nachdem sie einen Mord beobachtet hat, besucht sie eine Therapie. Doch der Ort, an dem sie eines Tages aufwacht, ist keine Klinik, sondern ein Haus des Todes. Ohne zu wissen, wie sie dort gelandet ist, sucht sie einen Ausgang - trifft aber nur auf den blutrünstigen Zack. Anfangs jagt er das Mädchen, doch bald schmieden beide eine Allianz, um das Gebäude gemeinsam verlassen zu können.
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG
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