Angels of Death
Folge 10: Der Hexenprozess beginnt.
23 Min.Ab 16
Verzweifelt versucht Rachel, ihren Weggefährten Zack zu retten. Auf der Suche nach der nötigen Medizin trifft Rachel auf ihre alten Widersacher. Sie machen ihr den Prozess und beschuldigen sie der Hexerei. Bald weiß das Mädchen nicht mehr, was real und was Einbildung ist.
Alle Staffeln im Überblick
Angels of Death
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG