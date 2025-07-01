Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angels of Death

Weil du mein Erlöser bist, Zack.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11
Weil du mein Erlöser bist, Zack.

Angels of Death

Folge 11: Weil du mein Erlöser bist, Zack.

23 Min.Ab 16

Der Priester verurteilt Rachel zum Tode. Sie soll gestehen, eine Hexe zu sein. Als das Mädchen sich weigert, droht ihr der Scheiterhaufen. Doch Rachel gelingt die Flucht. Sie beschafft die Medizin und macht sich auf den Weg zu Zack.

ProSieben FUN
