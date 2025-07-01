Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Angels of Death

Erkenne die Wahrheit.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12
Joyn Plus
Erkenne die Wahrheit.

Erkenne die Wahrheit.Jetzt ohne Werbung streamen

Angels of Death

Folge 12: Erkenne die Wahrheit.

23 Min.Ab 16

Rachel bricht vor Zack zusammen und bittet ihn inständig, sie sofort zu töten. Als sie einschläft, taucht Dr. Danny plötzlich auf und sperrt Zack ein. Er verlangt von dem Jungen, herauszufinden, wer Rachel wirklich ist. Zack durchsucht die Etage daraufhin nach Hinweisen auf ihre wahre Identität. Hilfe erhält er dabei von unerwarteter Seite.

Alle Staffeln im Überblick

Angels of Death
ProSieben FUN
Angels of Death

Angels of Death

Alle 1 Staffeln und Folgen