Angels of Death

Todesschwur

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 14
Todesschwur

Angels of Death

Folge 14: Todesschwur

23 Min. Ab 16

Rachel bedroht Zack mit ihrer Waffe. Sie erkennt, dass er nicht ihr Gott ist, der sie richten kann. Dann aber leisten sie einen gegenseitigen Schwur: Sie halten weiterhin zusammen. Rachel erinnert sich an einen Ausgang, der unter ihrem aktuellen Stockwerk liegen muss. Auf dem Weg nach draußen bemerken die beiden, dass Dr. Danny verschwunden ist. Kann er ihre Flucht verhindern?

