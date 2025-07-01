Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Angels of Death

Hör auf zu weinen und lächle.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 16
Joyn Plus
Hör auf zu weinen und lächle.

Hör auf zu weinen und lächle.Jetzt ohne Werbung streamen

Angels of Death

Folge 16: Hör auf zu weinen und lächle.

24 Min.Ab 16

Zack mobilisiert seine letzten Kräfte, um Rachel aus dem Horrorhaus zu befreien. Die Polizei nimmt ihn fest und bringt Rachel ins Krankenhaus. Die Presse stürzt sich auf den Fall, doch die Details kommen nie ans Licht. Während Zack in der Haft schweigt, begibt sich Rachel in eine stationäre Therapie. Wird sie ihren Retter je wiedersehen?

Alle Staffeln im Überblick

Angels of Death
ProSieben FUN
Angels of Death

Angels of Death

Alle 1 Staffeln und Folgen