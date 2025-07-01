Hör auf zu weinen und lächle.Jetzt ohne Werbung streamen
Angels of Death
Folge 16: Hör auf zu weinen und lächle.
24 Min.Ab 16
Zack mobilisiert seine letzten Kräfte, um Rachel aus dem Horrorhaus zu befreien. Die Polizei nimmt ihn fest und bringt Rachel ins Krankenhaus. Die Presse stürzt sich auf den Fall, doch die Details kommen nie ans Licht. Während Zack in der Haft schweigt, begibt sich Rachel in eine stationäre Therapie. Wird sie ihren Retter je wiedersehen?
Angels of Death
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG