ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
23 Min.Ab 16

Zack ermordet den Arzt, der es auf Rachel abgesehen hat. Daraufhin schmieden die beiden einen Plan: Gemeinsam suchen sie einen Ausgang aus dem Haus, in dem sie gefangen sind. Danach will Rachel sterben, um wieder mit ihren Eltern vereint zu sein. Zack erklärt sich bereit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, sobald sie in Freiheit sind.

