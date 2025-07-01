Angels of Death
Folge 3: Ich schwöre bei Gott.
23 Min.Ab 16
Während Rachel noch immer den Ausgang aus ihrem Gefängnis sucht, kämpft Zack mit Eddy. Eddy gesteht Rachel in mehreren Briefen seine Liebe. Er bietet ihr seine Hilfe an und verspricht, sie zu töten - wenn das ihr aufrichtiger Wunsch ist. Doch das will Zack nicht zulassen.
Angels of Death
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG