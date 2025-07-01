Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angels of Death

Keine Wahl für Sünder.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Keine Wahl für Sünder.

Keine Wahl für Sünder.Jetzt ohne Werbung streamen

Angels of Death

Folge 4: Keine Wahl für Sünder.

23 Min.Ab 16

Nach und nach arbeiten sich Rachel und Zack zum Ausgang des verschlossenen Hauses vor. Sie lassen mehrere Stockwerke hinter sich, stehen dann aber plötzlich vor Gitterstäben, die sie nicht ohne Weiteres überwinden können. Eine weibliche Stimme meldet sich über einen Lautsprecher und gibt den beiden Anweisungen. Sie stellt sich als Cathy vor und verlangt von ihnen, verschiedene Rätsel zu lösen.

Angels of Death
ProSieben FUN
Angels of Death

Angels of Death

