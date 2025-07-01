Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angels of Death

Ich will dich (noch nicht) töten.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Folge 5: Ich will dich (noch nicht) töten.

23 Min.Ab 16

Rachel und Zack arbeiten gemeinsam gegen Cathy, um endlich den Ausgang aus dem Horrorhaus zu finden, in dem sie gefangen sind. Dabei verfolgen beide ganz unterschiedliche Ansätze: Rachel löst die Rätsel, während Zack fürs Grobe zuständig ist. Dabei versetzt die sadistische Cathy Zack in seine grauenhafte Kindheit zurück.

ProSieben FUN
