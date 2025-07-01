Ich will dich (noch nicht) töten.Jetzt ohne Werbung streamen
Angels of Death
Folge 5: Ich will dich (noch nicht) töten.
Rachel und Zack arbeiten gemeinsam gegen Cathy, um endlich den Ausgang aus dem Horrorhaus zu finden, in dem sie gefangen sind. Dabei verfolgen beide ganz unterschiedliche Ansätze: Rachel löst die Rätsel, während Zack fürs Grobe zuständig ist. Dabei versetzt die sadistische Cathy Zack in seine grauenhafte Kindheit zurück.
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
