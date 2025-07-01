Angels of Death
Folge 8: Ja .., ich bin ein Monster.
24 Min.Ab 16
Rachel wird klar, dass sie zu allem bereit ist, um den Ausgang aus ihrem Gefängnis zu finden. Sie erschießt ihre Gegner, ohne zu zögern. Hologramme von Cathy und Eddy reden ihr währenddessen Schuldgefühle ein. Ein Priester begleitet das Mädchen durch die Stockwerke, um Medizin für den verletzten Zack zu beschaffen.
Angels of Death
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG