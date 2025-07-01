Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Angels of Death

Ja .., ich bin ein Monster.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Ja .., ich bin ein Monster.

Ja .., ich bin ein Monster.Jetzt ohne Werbung streamen

Angels of Death

Folge 8: Ja .., ich bin ein Monster.

24 Min.Ab 16

Rachel wird klar, dass sie zu allem bereit ist, um den Ausgang aus ihrem Gefängnis zu finden. Sie erschießt ihre Gegner, ohne zu zögern. Hologramme von Cathy und Eddy reden ihr währenddessen Schuldgefühle ein. Ein Priester begleitet das Mädchen durch die Stockwerke, um Medizin für den verletzten Zack zu beschaffen.

Alle Staffeln im Überblick

Angels of Death
ProSieben FUN
Angels of Death

Angels of Death

Alle 1 Staffeln und Folgen