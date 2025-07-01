Angels of Death
Folge 9: Es gibt keinen Gott.
23 Min.Ab 16
Während Rachel mithilfe eines Priesters Medizin für Zack und auch sein altes Messer beschaffen will, taucht Dr. Danny plötzlich bei dem Jungen auf. Er hat dessen Angriff überlebt und macht Zack nun ein Angebot: Danny bietet ihm die rettende Medizin an, verlangt dafür aber einen hohen Preis.
Alle Staffeln im Überblick
Angels of Death
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG