Animals Army
Folge 1: Folge 1
41 Min.Ab 12
Anna Schubert ist seit mehreren Jahren im Tierschutz aktiv. Sie studiert Landwirtschaft in Berlin, um auch auf der fachlichen Ebene argumentieren zu können. Sie erzählt, wie es ist, nachts in Ställe einzusteigen, um Aufnahmen von Missständen einzufangen, obwohl sie Angst im Dunkeln hat. Auch bei Demonstrationen vor großen Fleischverarbeitungsfirmen kämpft sie an vorderster Front für mehr Tierrechte.
