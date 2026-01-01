Zum Inhalt springenBarrierefrei
Animals Army

Folge 3

Folge 3

Animals Army

Folge 3: Folge 3

37 Min.Ab 12

Wir begleiten ein Kampagnen-Team von Sea Shepherd Deutschland, das an der Ostsee der Meeresverschmutzung Einhalt gebieten und illegale Fischerei verhindern möchte. Angeführt wird das Team von Florian Stadler, der seit mehreren Jahren bei Sea Shepherd aktiv ist. Auslöser für sein langjähriges und intensives Engagement war vor allem eine Jagd und Schlachtung von Walen auf den Färöer-Inseln, die er vor einigen Jahren live miterlebt und filmisch dokumentiert hat.

