Stunt: Ein Date in FlammenJetzt ohne Werbung streamen
Anna liebt Abenteuer
Folge 1: Stunt: Ein Date in Flammen
28 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12
Ein Date, wie im Film. Anna hat keine Ahnung, worauf sie sich einlässt, als sie sich mit Ihrem ersten Date vor einer alten Fabrikhalle trifft. Von Romantik ist hier erst mal nicht viel zu spüren- stattdessen Adrenalin pur: krasse Stunts, coole Moves und buchstäblich in Flammen stehen, meistern die beiden gemeinsam. Wenn dann noch der Funke überspringt, bleibt dieses erste Date unvergesslich.
Alle Staffeln im Überblick
Anna liebt Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4