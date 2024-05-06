Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 2vom 06.05.2024
24 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Schwindelerregende Höhen und eine unbekannte Person an deiner Seite. Anna liebt das Ungewöhnliche. Das beweist sie bei diesem Date. Erstes Kennenlernen an einer Felswand, die eigene Angst überwinden und vielleicht das romantischste Picknick der Welt, das erwarten Anna und ihr Blind-Date bei diesem Abenteuer.

