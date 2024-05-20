Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Anna liebt Abenteuer

MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

JoynStaffel 1Folge 4vom 20.05.2024
Joyn Plus
MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

MMA: Mit Vollkontakt ins BlinddateJetzt ohne Werbung streamen

Anna liebt Abenteuer

Folge 4: MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate

22 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12

Ein romantisches Date kann jeder. Anna liebt die Herausforderung und probiert ihre Kampfkünste im Cage aus. Statt zu flirten oder sich langsam anzunähern, gilt es hier die Grenzen und Schwachstellen des Gegenübers auszuloten. Welche Überwindung kostet es gegen eine Fremde zu kämpfen und dennoch die liebenswürdige Seite zu zeigen?

Alle Staffeln im Überblick

Anna liebt Abenteuer
Joyn
Anna liebt Abenteuer

Anna liebt Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen