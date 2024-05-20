MMA: Mit Vollkontakt ins BlinddateJetzt ohne Werbung streamen
Anna liebt Abenteuer
Folge 4: MMA: Mit Vollkontakt ins Blinddate
22 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12
Ein romantisches Date kann jeder. Anna liebt die Herausforderung und probiert ihre Kampfkünste im Cage aus. Statt zu flirten oder sich langsam anzunähern, gilt es hier die Grenzen und Schwachstellen des Gegenübers auszuloten. Welche Überwindung kostet es gegen eine Fremde zu kämpfen und dennoch die liebenswürdige Seite zu zeigen?
