Die Hoffnung stirbt zuletztJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 104: Die Hoffnung stirbt zuletzt
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als sie vom Tod ihres Ehemanns Olaf erfährt, bricht für Klara eine Welt zusammen. Nicht nur, dass sie sich nun alleine um ihre zwei Kinder kümmern muss. Plötzlich gilt sie selbst als dringend tatverdächtig! Rechtsanwalt Bernd Römer will die Unschuld seiner Mandantin beweisen und kommt dabei einem tragischen Geheimnis auf die Spur. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1