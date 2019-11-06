Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 108vom 06.11.2019
Folge 108: In Beweisnot

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Inka Gerhardt ist verzweifelt: Das Jobcenter verweigert ihr Hartz-IV-Leistungen, weil der Antrag der alleinerziehenden Mutter verschwunden ist. Anwalt Ralf Vogel unternimmt alles, um Inkas Akte wiederzufinden und kommt dabei einem handfesten Skandal auf die Spur. Rechte: Sat.1

