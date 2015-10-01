Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Beim Leben unserer Tochter

Staffel 2Folge 145vom 01.10.2015
Beim Leben unserer Tochter

Beim Leben unserer TochterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 145: Beim Leben unserer Tochter

46 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12

Die 18-jährige Hannah ist fest entschlossen, ihrer schwer nierenkranken kleineren Schwester eine Niere zu spenden. Aber der Psychologe der Lebendspendekommission ist gegen Hannahs Spende. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz die Operation für die lebenswichtige Nierenspende durchsetzen? Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen