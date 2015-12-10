Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 186vom 10.12.2015
45 Min.Folge vom 10.12.2015Ab 12

Helena Gissa befindet sich in Therapie, denn sie hat ein Problem mit Männern. Zu allem Überfluss wird sie auch noch von einem anonymen Verehrer gestalkt! Der Verdacht fällt zunächst auf ihren impulsiven Ex-Freund Maik. Ihm will sie mithilfe der Anwältin Brygida Braun das Handwerk legen. Doch schon bald wird klar: Der wahre Täter steht Helena viel näher, als ihr lieb ist. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

