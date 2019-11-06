Anwälte im Einsatz
Folge 86: Gemischte Gefühle
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der 20-jährige Alex und seine drei Jahre jüngere Freundin Melina sind schwer verliebt. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht eine alte Familienfehde zwischen ihren Vätern. Als die von der Verbindung ihrer Kinder erfahren, brechen alte Wunden auf. Rechtsanwalt Florestan Goedings muss das Schlimmste verhindern! Rechte: Sat.1
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1