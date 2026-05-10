Anything but Gray - Jetzt wird's bunt!
Folge vom 10.05.2026: Schlafzimmer statt Garage
44 Min.Folge vom 10.05.2026
Gray, Grumpy und Chelcie verwandeln in Charleston ein Haus aus den 1960er-Jahren, um einem jungen Paar mehr Stauraum und eine eigene Hauptsuite zu schaffen. Statt auf Zurückhaltung setzen sie auf mutige Farben und starke Muster: auffällige Tapeten in der Küche, markante Streifen im Schlafzimmer und ein rosa-rotes Spielzimmer sorgen für einen völlig neuen Look mit Persönlichkeit.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.