Arabisches Inferno
Folge 5: Meister der Lüfte
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die arabische Halbinsel ist zu einem großen Teil von Sand und Wüste bedeckt. Trotz des heißen und trockenen Klimas ist eine überraschend vielfältige Anzahl an Pflanzen und Tieren dort zuhause, die sich perfekt an den harschen Lebensraum angepasst haben.
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Arabisches Inferno
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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