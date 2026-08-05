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Are You The One? UK

Licht aus

MTV liveStaffel 1Folge 8vom 05.08.2026
Licht aus

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Are You The One? UK

Folge 8: Licht aus

45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Seit der Match-Up-Zeremonie ist das ganze Haus von den Ereignissen auf den Kopf gestellt. Selbst die stabilen Paare werden auseinandergerissen und kein Paar ist mehr sicher. Doch weiterer Herzschmerz steht den Teilnehmern erst bevor.

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