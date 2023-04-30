"Oktoberfest" vs. "Ballerburg"Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 3: "Oktoberfest" vs. "Ballerburg"
44 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
In Fallingbostel heißt es "O'zapft is" - Tobias und seine Freundinnen wollen beweisen, dass man auch im Norden ein zünftiges Oktoberfest feiern kann. Die Partypeople verwandeln ihren Keller in ein Festzelt mit Biergarten. Für Jakob und seine WG-Kumpel hingegen soll Malle nicht nur einmal im Jahr sein: Ihr Keller wird zur feuchtfröhlichen Ballerburg! Haben sich die Freunde zu viel vorgenommen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation, Heimwerken
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen