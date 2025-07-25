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ProSieben FUNStaffel 2Folge 1vom 25.07.2025
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Ash vs Evil Dead

Folge 1: Home

33 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 18

Vor 30 Jahren stieß Ash auf das Buch der Toten. Nachdem er es vor Kurzem wiederentdeckt und daraus vorgelesen hat, haben sich die Tore zur Unterwelt erneut geöffnet. Das Böse hat es auf den in die Jahre gekommenen Monsterjäger abgesehen, bis er einen Deal mit Ruby eingeht. Sie verspricht ihm ein normales Leben, wenn er ihr im Gegenzug das Buch aushändigt. Doch scheinbar hat es sich Ruby anders überlegt und hetzt Ash und dessen Freunden ihre Dämonen auf den Hals.

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