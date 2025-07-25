Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ash vs Evil Dead

The Morgue

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2
Joyn Plus
The Morgue

The MorgueJetzt ohne Werbung streamen

Ash vs Evil Dead

Folge 2: The Morgue

27 Min.Ab 18

Ruby hat die Kontrolle über ihre Höllenwesen verloren. Die Dämonen wenden sich gegen sie. Um das Buch der Toten zu beschützen, sucht Ruby Hilfe bei Ash. Gemeinsam mit Kelly und Pablo nehmen sie den Kampf auf - und das ausgerechnet in Ashs Heimatstadt. Pablo leidet indes noch immer unter furchtbaren Visionen.

Alle Staffeln im Überblick

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

Alle 3 Staffeln und Folgen