Ash vs Evil Dead
Folge 4: DUI
27 Min.Ab 16
Gerade als Ash mit seinem Vater Frieden schließt, wird der alte Mann auf offener Straße überfahren. Pablo sitzt derweil in Ashs Auto fest. Der Wagen ist besessen und macht nun Jagd auf seinen Besitzer. Kelly stellt in der Zwischenzeit Ruby zur Rede. Sie verlangt die Wahrheit von der Mutter der Dämonen. Gemeinsam versuchen sie, die Höllenwesen aufzuhalten, bevor diese ihren Vater heraufbeschwören können.
