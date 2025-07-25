Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ash vs Evil Dead

Delusion

ProSieben FUNStaffel 2Folge 7
Delusion

Ash vs Evil Dead

Folge 7: Delusion

28 Min.Ab 18

Baal treibt weiterhin sein Unwesen auf der Erde. Er verbreitet Paranoia und lässt die Menschen aufeinander losgehen. Durch das Buch der Toten soll er wieder in die Unterwelt verbannt werden. Doch das gestaltet sich schwierig - besonders, weil Ash plötzlich in einer verlassen wirkenden Klinik aufwacht und einem Psychologen Rede und Antwort stehen muss. Er trifft auf jede Menge alter Weggefährten und glaubt bald, seinen Verstand zu verlieren.s

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

