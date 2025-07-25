Ash vs Evil Dead
Folge 7: Delusion
28 Min.Ab 18
Baal treibt weiterhin sein Unwesen auf der Erde. Er verbreitet Paranoia und lässt die Menschen aufeinander losgehen. Durch das Buch der Toten soll er wieder in die Unterwelt verbannt werden. Doch das gestaltet sich schwierig - besonders, weil Ash plötzlich in einer verlassen wirkenden Klinik aufwacht und einem Psychologen Rede und Antwort stehen muss. Er trifft auf jede Menge alter Weggefährten und glaubt bald, seinen Verstand zu verlieren.s
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited