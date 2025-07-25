Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Ashy Slashy

27 Min.Ab 18

Ruby, Kelly und Pablo treffen in der alten Psychiatrie ein, in der sie Ash vermuten. Der Sheriff ist ebenfalls vor Ort. Er macht gemeinsame Sache mit Baal. Und auch Ash ist dem Anführer der Dämonen verfallen: Er macht Jagd auf Pablo, der sich langsam immer mehr in das Buch der Toten verwandelt. Nach seiner Zerstörung wäre Baal für immer frei.

