Ash vs Evil Dead
Folge 9: Home Again
27 Min.Ab 18
Der Kampf gegen Baal hat seine Opfer gefordert. In seiner Trauer fasst Ash einen waghalsigen Plan: Er will in die Vergangenheit reisen und alles wiedergutmachen. Wenn er nie aus dem Buch der Toten vorliest, dann muss keiner seiner Freunde sterben. Doch so leicht lässt sich die Geschichte nicht ändern. In den 80ern wartet ein blutiger Kampf auf Ash.
Ash vs Evil Dead
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
