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Asphalt-Cowboys - Ladies on tour

Kostbare Fracht

DMAXFolge vom 25.06.2020
Kostbare Fracht

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Asphalt-Cowboys - Ladies on tour

Folge vom 25.06.2020: Kostbare Fracht

45 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12

Für Christina Scheib beginnt im Führerhaus ein neues Kapitel. Im internationalen Fernverkehr steuert die ehemalige Kipper-Fahrerin ab sofort auch Ziele im Ausland an. Die erste Tour der selbst ernannten „Trucker-Prinzessin“ führt nach Norditalien in die Lombardei. Anne Breitkopf lenkt ebenfalls einen tonnenschweren Lkw. Die junge Mutter ist nicht auf den Mund gefallen und weiß sich in der von Männern dominierten Transportbranche zu behaupten. Gleiches gilt für die Blokker-Girls in den Niederlanden. Amy und ihre Schwestern arbeiten in derselben Spedition.

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