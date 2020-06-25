Asphalt-Cowboys - Ladies on tour
Folge vom 25.06.2020: Kostbare Fracht
45 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12
Für Christina Scheib beginnt im Führerhaus ein neues Kapitel. Im internationalen Fernverkehr steuert die ehemalige Kipper-Fahrerin ab sofort auch Ziele im Ausland an. Die erste Tour der selbst ernannten „Trucker-Prinzessin“ führt nach Norditalien in die Lombardei. Anne Breitkopf lenkt ebenfalls einen tonnenschweren Lkw. Die junge Mutter ist nicht auf den Mund gefallen und weiß sich in der von Männern dominierten Transportbranche zu behaupten. Gleiches gilt für die Blokker-Girls in den Niederlanden. Amy und ihre Schwestern arbeiten in derselben Spedition.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.