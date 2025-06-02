Die Austern der Rocky MountainsJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 02.06.2025: Die Austern der Rocky Mountains
45 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Markus Ruegsegger hat sich in den USA einen Classic-Truck gekauft. Mit dem Fahrzeug hat er in seiner Wahlheimat in den letzten fünf Monaten rund 300 000 Kilometer zurückgelegt. In Fort Worth steht in dieser Folge ein kulinarisches Abenteuer auf der Agenda. Der Schweizer Auswanderer will dort die „Austern“ der Rocky Mountains testen. Cindy Faber transportiert in Norddeutschland Landmaschinen. Doch an der Vorderachse ihres Lkws droht ein Reifen zu platzen. Und Kevin Büschel manövriert seine Fracht auf der Fahrt nach Bremerhaven durch enge Baustellen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.