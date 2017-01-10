Asphalt-Cowboys
Folge vom 10.01.2017: Lebe deinen Traum
44 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 12
Der Highway 17 ist immer für eine Überraschung gut, denn dort können jederzeit Elche oder Bären die Straße blockieren. Trotzdem freut sich Joe Flege auf die Tour nach Toronto. Denn der Hamburger fährt schon seit sieben Jahren in Kanada und liebt das Abenteuer. Gleiches gilt für Heiko Lichtenberger, der vor zehn Jahren aus dem Sauerland nach Nordamerika zog und in der Prärie Trucker-Romantik pur erlebt. Brummi-Fahrer Piet Hackmann freut sich derweil in seinem Heimatdorf auf einen gemeinsamen Auftritt mit Sänger Gunter Gabriel.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.