Als Trucker fängt das Leben anJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 11.10.2018: Als Trucker fängt das Leben an
44 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 12
Monika Notter steuert ohne ihren treuen Begleiter „Aick“ die erste Baustelle an. Der Vierbeiner ist kürzlich verstorben - ein Tiefschlag für die toughe Trucker-Lady. Kraftfahrer Markus Dissertori muss derweil improvisieren. Der „Asphalt-Cowboy“ transportiert normalerweise Baumaschinen, dafür ist sein Tieflader auch vorgesehen. Doch dieses Mal werden im Landkreis Rosenheim Papierrollen geladen - das ist eigentlich keine geeignete Fracht. Dafür ist das anvisierte Ziel Mailand aber ganz nach dem Geschmack des Südtirolers.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.