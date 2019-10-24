Asphalt-Cowboys
Folge vom 24.10.2019: Der beste Tag des Jahres
45 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12
„Asphalt-Cowboy“ Ronny Vötsch ist in 600 Meter Höhe auf gefährlichem Terrain unterwegs. Der Trucker aus der österreichischen Steiermark soll mit seinem Fahrzeug in den Bergen auf unbefestigten Wegen Sturmholz abtransportieren. Jens Lindner freut sich derweil auf ein echtes Highlight. Der MotoGP-Fan macht sich mit seinem Lastkraftwagen auf den Weg zum Sachsenring. Dort will der Brummi-Fahrer mit seinem Sohn Nick das gesamte Rennwochenende verbringen. Und Uwe Rowold startet in dieser Folge mit Milchprodukten im Kühlauflieger eine Tour nach Belgien.
