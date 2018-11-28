Atlanta Medical
Folge 11: Sündenbock
43 Min.Folge vom 28.11.2018Ab 12
Wer ist schuld an Lilys Tod? Nic gerät in die Schusslinie - war ihre Infusion der Grund, oder hat Dr. Hunters Behandlungsmethode etwas damit zu tun? Auch Dr. Bell bereitet seine Verteidigung vor, da er einen Patienten während der Operation in Brand gesteckt hat.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen