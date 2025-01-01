Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 14
Folge 14: Kammerflimmern

43 Min.Ab 12

Nic sitzt immer noch im Gefängnis; sie versucht mit allen Mitteln, hinter Hunters Machenschaften zu kommen. Mina hatte unterdessen eine letzte aufregende Nacht mit Micah, als er kollabiert: Sein neues Herz gibt auf. Hat sie ihm mit ihrer Zurückweisung das Herz gebrochen?

