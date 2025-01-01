Atlanta Medical
Folge 14: Kammerflimmern
43 Min.Ab 12
Nic sitzt immer noch im Gefängnis; sie versucht mit allen Mitteln, hinter Hunters Machenschaften zu kommen. Mina hatte unterdessen eine letzte aufregende Nacht mit Micah, als er kollabiert: Sein neues Herz gibt auf. Hat sie ihm mit ihrer Zurückweisung das Herz gebrochen?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
12
