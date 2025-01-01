Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Eine Frage des Gewissens

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10
Joyn Plus
Eine Frage des Gewissens

Eine Frage des GewissensJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 10: Eine Frage des Gewissens

43 Min.Ab 12

Lane kommt unter großem Protest der Öffentlichkeit aus dem Gefängnis frei - dank der von Bell gezahlten Kaution. Unter den Demonstranten befinden sich auch Natalie und Roger. Roger hat seine Schwester durch Lanes falsche Therapie verloren, Natalie ist wegen einer nicht notwendigen Chemotherapie schwer erkrankt. Conrad kümmert sich gemeinsam mit Mina, Kitt und AJ um die ehemalige Polizistin. Derweil gelingt es Bell, Marshall durch eine Darm-Operation das Leben zu retten.

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
ProSieben FUN
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen