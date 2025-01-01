Atlanta Medical
Folge 10: Eine Frage des Gewissens
43 Min.Ab 12
Lane kommt unter großem Protest der Öffentlichkeit aus dem Gefängnis frei - dank der von Bell gezahlten Kaution. Unter den Demonstranten befinden sich auch Natalie und Roger. Roger hat seine Schwester durch Lanes falsche Therapie verloren, Natalie ist wegen einer nicht notwendigen Chemotherapie schwer erkrankt. Conrad kümmert sich gemeinsam mit Mina, Kitt und AJ um die ehemalige Polizistin. Derweil gelingt es Bell, Marshall durch eine Darm-Operation das Leben zu retten.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
