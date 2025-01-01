Atlanta Medical
Folge 13: Alle für Eine
43 Min.Ab 12
Julians Auto wird im Fluss aufgefunden, von ihrer Leiche fehlt jede Spur. Devon verschafft sich Zugang zu ihrem Haus und findet die aktuelle Telefonrechnung. Als er bemerkt, dass die letzte gewählte Nummer die Zulassungsbehörde für Medizinprodukte ist, vermutet er, dass QuoVadis etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Er bittet daraufhin Conrad und Nic um Unterstützung. Indes wird im Chastain um das Leben einer Medizinstudentin gebangt, die eine dreifache Organspende benötigt.
