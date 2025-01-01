Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 14
Folge 14: Valentinssex

43 Min.Ab 12

Minas Nachbarin Gertie stirbt unerwartet. Gerties einzige Angehörige, ihre Nichte Nora, scheint der unerwartete Tod nicht zu berühren. Sie will lediglich das Versicherungsgeld und drängt daher auf den Totenschein. Nic muss derweil zu einem Familientag in die Entzugsklinik, in der ihre Schwester ist, einrücken. Conrad fährt sie, sodass sie den Valentinstag wenigstens im Auto verbringen können. Auch zwischen Kit und Bell entwickelt sich eine zarte Romanze.

