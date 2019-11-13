Zum Inhalt springenBarrierefrei
Atlanta Medical

Erkauftes Schweigen

Staffel 2Folge 16vom 13.11.2019
Erkauftes Schweigen

Atlanta Medical

Folge 16: Erkauftes Schweigen

43 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12

Obwohl die Fehlfunktion des VNS den kleinen Henry fast umgebracht hat, will der Vorstand sich von QuoVadis trennen. Conrad steckt seine gesamte Hoffnung in Zoey, die gegenüber der Presse erklären möchte, dass ihr Sohn aufgrund des VNS fast gestorben wäre. Indessen behandeln Bell, AJ und Conrad Simon, der seit Jahren zum Reinigungspersonal des Chastain gehört. Er hat einen Tumor in seinem Herzen. Eine riskante Operation soll sein Leben retten.

