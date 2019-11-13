Zum Inhalt springenBarrierefrei
Atlanta Medical

Die Schlinge zieht sich zu

ProSieben FUNStaffel 2Folge 17vom 13.11.2019
Die Schlinge zieht sich zu

Atlanta Medical

Folge 17: Die Schlinge zieht sich zu

42 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12

Abe Benedict wird von Austin mit einer schweren Schussverletzung aufgefunden - er muss notoperiert werden. Um QuoVadis und Gordon Page endgültig das Handwerk zu legen, lässt sich Marshall mit einem Mikrophon ausstatten und zeichnet Gordons Geständnis, für die Schüsse auf Abe verantwortlich zu sein, auf.

