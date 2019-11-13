Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 18vom 13.11.2019
Folge 18: Ehrliche Liebe

43 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12

Nach der Zerschlagung von QuoVadis taucht Julian wieder auf. Sie lehnt allerdings Marshalls Angebot ab, QuoVadis neu aufzubauen. Kits Ex-Mann Brett wird ins Chastain eingeliefert; er hat ein Aorten-Aneurysma, das zu platzen droht, und einen Tumor der Nebenniere. Kit und Brett verbindet eine ehrliche Liebe, die auch Bell, trotz seiner Fürsorge gegenüber Kit, nicht entgeht. Indes konfrontiert Alec Nic mit seinen Gefühlen für sie.

