Atlanta Medical
Folge 20: Wenn nicht jetzt, wann dann?
43 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Conrad und Nic treffen sich zu einer Aussprache - die jedoch in einem erbitterten Streit und in der Trennung endet. Als Nic wenig später auf dem Weg ins Chastain ist, gerät sie in eine Schießerei und leistet erste Hilfe. Eine junge Familie ist zur falschen Zeit am falschen Ort: Bobbi und ihr Sohn Danny werden mit verheerenden Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Indes macht sich Gabriel, Bobbis Ehemann, schwere Vorwürfe, weil er ohne einen Kratzer davongekommen ist.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen