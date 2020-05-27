Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 22vom 27.05.2020
Folge 22: Organhandel

43 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12

Nics Schwester Jessie wartet weiterhin auf eine passende Spenderniere. Alec stellt Nic den Transplantationsexperten Dr. Festervan vor. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Mann um einen Organhändler handelt, ist sie völlig außer sich.

