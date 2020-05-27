Atlanta Medical
Folge 22: Organhandel
43 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12
Nics Schwester Jessie wartet weiterhin auf eine passende Spenderniere. Alec stellt Nic den Transplantationsexperten Dr. Festervan vor. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Mann um einen Organhändler handelt, ist sie völlig außer sich.
Atlanta Medical
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen